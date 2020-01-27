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  4. Çanakkale’de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 3 yaralı

Çanakkale’de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:53 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde midibüs ile cipin çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı.Kaza, Çanakkale-İzmir Karayolu’nun Ayvacık ilçesi yakınlarındaki Nusratlı rampalarında meydana geldi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde midibüs ile cipin çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Çanakkale-İzmir Karayolu’nun Ayvacık ilçesi yakınlarındaki Nusratlı rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Aksoy kontrolündeki 10 ACM 468 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Cem Özen kontrolündeki 34 BAT 264 plakalı cip ile çarpıştı. Kaza sonucu cip sürücüsü ve yanında bulunan eşi Nadejda Özen ve oğlu Hakan Özen yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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