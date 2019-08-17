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Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 15:21 | Son Güncelleme

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen kişinin 17 yaşındaki Ali Mert Gümüş olduğu belirlendi.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen kişinin 17 yaşındaki Ali Mert Gümüş olduğu belirlendi.

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