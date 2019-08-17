Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı (4)

\u00d6LEN K\u0130\u015e\u0130N\u0130N K\u0130ML\u0130\u011e\u0130 BELL\u0130 OLDU\n\u00c7anakkale'nin Biga il\u00e7esinde yolcu otob\u00fcs\u00fcn\u00fcn devrilmesi sonucu meydana gelen kazada \u00f6len ki\u015finin 17 ya\u015f\u0131ndaki Ali Mert G\u00fcm\u00fc\u015f oldu\u011fu belirlendi.Tam 20 y\u0131l oldu! Dinmeyen ac\u0131\u0130pe dolanan yavru kediyi itfaiye kurtard\u0131Sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f sonras\u0131 Maslak\u2019ta feci kaza: 3\u2019\u00fc a\u011f\u0131r 4 yaral\u0131
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