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Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 12:16 | Son Güncelleme

BİGA BELEDİYE BAŞKANI: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 26 KİŞİ YARALANDI Çanakkale'nin Biga ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi.

BİGA BELEDİYE BAŞKANI: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 26 KİŞİ YARALANDI

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, sabah saatlerinde, Kaldırımbaşı kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen, 34 BTV 699 plakalı, Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
BİGA BELEDİYE BAŞKANI: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 26 KİŞİ YARALANDI
Kazanın olduğu yerde açıklama yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Yağışlı hava sebebiyle, kaygan zeminde yaşanan kaza sonucu 26 vatandaşımız hastaneye sevk edildi. 1 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinden görüntü
-Biga belediye başkanının açıklaması
-Yaralılar
-Kazazelerle ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan AKKAYA/ÇANAKKALE, (DHA)

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