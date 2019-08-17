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Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi.

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var

Ayhan AKKAYA/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, sabah saatlerinde, Karabiga kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen, 34 BTV 699 plakalı, Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi; yaralılar varÇanakkale'de yolcu otobüsü devrildi; yaralılar varÇanakkale'de yolcu otobüsü devrildi; yaralılar varÇanakkale'de yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var

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