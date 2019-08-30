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Çanakkale’de Zafer Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Törenler Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Daha sonra da saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Ardından, Kordon Boyu'ndaki törenlere geçildi. Protokol üyeleri törene katılan asker, muharip gaziler ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği Zafer Bayramı mesajı okunduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına Binbaşı Anıl Yeşilyuva konuşma yaptı. Kutlamalar, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni ile son buldu.

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