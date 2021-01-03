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  4. Çanakkale’de zihinsel engelli gence tecavüz iddiası infiale neden oldu

Çanakkale’de zihinsel engelli gence tecavüz iddiası infiale neden oldu

03.01.2021 22:12 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde, yüzde 80 zihinsel engelli gence cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Biga ilçesine bağlı Güvemalan köyünde fırın ile market işletmeciliği yapan ve aynı zamanda köy azası olan 3 çocuk babası M.D.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, yüzde 80 zihinsel engelli gence cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Biga ilçesine bağlı Güvemalan köyünde fırın ile market işletmeciliği yapan ve aynı zamanda köy azası olan 3 çocuk babası M.D. (56) iddiaya göre, uzaktan akrabası olan ve yüzde 80 zihinsel engelli erkek N.T.’ye (25) cinsel istismarda bulundu.
Zihinsel engelli genç N.T., yaşadığı dehşet anlarını babası A.T.’ye anlattı. Baba A.T., durumu hemen 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve köy muhtarına bildirdi.
Jandarma ekipleri Baba A.T.’nin şikayeti üzerine market sahibi köy azası olan M.D.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cinsel istismarla suçlanan zanlı M.D.’nin evi ve iş yerleri kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlanırken, arabası da yan yatırıldı.
Jandarma ekipleri, köyde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

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