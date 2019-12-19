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Çanakkale'de zincirleme kaza: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 12:19 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de sabah saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de sabah saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 ABN 111 plakalı, Ramazan Kuzey (46) yönetimindeki 17 TE 410 plakalı ve Gürkan Özdemir yönetimindeki 17 ABG 286 plakalı otomobiller çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, sürücülerden Ramazan Kuzey ve yanındaki Ayten Kuzey (41) ile 17 ABG 286 plakalı otomobilin sürücüsü Gürkan Özdemir yaralandı.

Çağırılan sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan Ramazan Kuzey ve Ayten Kuzey, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, Gürkan Özdemir ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle karayolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından 1 saat sonra yeniden normale döndü.

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