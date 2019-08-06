Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmaları

Söz konusu bölgenin, Kaz Dağları'nın 40 kilometre kuzeyinde yer aldığını anlatan Şen, "Yine sıklıkla gündeme gelen Atikhisar Barajı'na, Çanakkale'mizin içme ve kullanma suyu sağlayan barajına da 14 kilometre mesafede bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

ÇANAKKALE (AA) - Doğu Biga Madencilik Proje Müdürü Çağın Şen, Çanakkale'nin Kirazlı-Balaban Çeşmesi mevkisinde yürütecekleri altın ve gümüş madeni arama çalışmalarına ilişkin, "Kirazlı projemiz kapsamında siyanürün kullanılacağı herhangi bir alan kesinlikle su havzası içinde değildir. Sızdırmazlığı sağlanmış, bütün dünya standartlarında önlemlerin alınmış olduğu bu alan, Atikhisar Barajı havzası sınırlarının dışında kalacak şekilde konumlandırılmıştır." dedi.

Atikhisar Barajı'nın, içme suyu sağlayan her baraj gibi kendine ait bir yağış alanı olduğunu vurgulayan Şen, şöyle devam etti:

"Biz şu havzayı şöyle anlatırız; buraya düşen yağmur taneleri, yağış, bu su yapısı içinde toplanır. Kirazlı projemiz kapsamında siyanürün kullanılacağı herhangi bir alan kesinlikle su havzası içinde değildir. Sızdırmazlığı sağlanmış, bütün dünya standartlarında önlemlerin alınmış olduğu bu alan, Atikhisar Barajı havzası sınırlarının dışında kalacak şekilde konumlandırılmıştır." diye konuştu.

- "Alandaki verimli toprak, rehabilitasyonda kullanılmak üzere saklanıyor"

Çağın Şen, proje hakkında özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarda yer alan "çevre katliamı yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Maden sahasının bulunduğu Kirazlı bölgesinde kesilen ağaç sayısının proje başlangıç sürecinde belirlendiğini söyleyen Şen, bölgede ağaç kesimi öncesi ve sonrasına ilişkin iki fotoğrafı basın mensuplarına gösterdi.

Şen, fotoğraflardan ilkinin iki yıl önce herhangi bir arazi hazırlığı faaliyetinin olmadığı döneme ait olduğunu aktararak, "Burada orman idaresi tarafından açılmış yollar haricinde doğal dokuda herhangi bir çalışmanın yapılmadığı bir dönem. Diğer fotoğrafta ise ağaç kesiminin büyük ölçüde tamamlandığını görürsünüz." ifadelerini kullandı.