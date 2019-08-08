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Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 16:21 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Altını arama konusunda burada kimsenin bir itirazı yok ama toprağın altını üstüne getirmenize itiraz var"

ÇANAKKALE (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmalarına ilişkin, "Altını arama konusunda burada kimsenin bir itirazı yok ama toprağın altını üstüne getirmenize itiraz var." dedi.

Kirazlı-Balaban Çeşmesi mevkisindeki altın ve gümüş madeni arama sahasına gelen Akşener, firma yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra saha girişindeki alana fidan diken Akşener, "Su ve Vicdan Nöbeti" kamp alanında çevreciler ve partililerle bir araya geldi.

Meral Akşener, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, maden sahası ruhsatının 25 Temmuz 2018'de verildiğini savunarak, "Allah'a inanan her kişinin, vatan toprağının kutsallığına inanan her kişinin, bu vatan toprağının her santimetresi şehit kanıyla sulanmış kanaatine, inancına sahip her kişinin, başta Sayın Erdoğan olmak üzere buraya gelmesini, bu yapılan katliamı görmesini ve bu akciğerin söndürülmesine karşı durmasını huzurunuzda talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Altını arama konusunda burada kimsenin bir itirazı yok ama toprağın altını üstüne getirmenize itiraz var." diyen Akşener, şunları söyledi:

"Buradan tekrar Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Gel kardeşim şurayı gör, burayı gözlerinle gör. Sana atılan yalanları öğren. Vatandaşının arasına gel, onları dinle. Göreceksin ki vicdanın sızlayacak. Göreceksin ki vicdansızlıktan vazgeçeceksin. Ben buraya siyasi şapkamla gelmedim, İYİ Parti Genel Başkanı olarak da gelmedim, sadece Meral Akşener olarak geldim. Bir köylü kızı olarak geldim. Çiftçi köylü kızı olarak geldim. Aranızda olmaktan onur, gurur duydum. Allah hepinizden razı olsun. İlk buraya dikkati çeken Çanakkale il teşkilatımızdır. Huzurunuzda onlara teşekkür ediyorum. Bu mücadelenizde sonuna kadar yanınızdayız. Allah elbette haklının yanında olacaktır. Nasıl Çanakkale geçilmemişse Kaz Dağları da deşilmeyecek inşallah."

Konuşmasının ardından Akşener'e Lapseki şeftalisi ikram edildi.

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