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Çanakkale’deki arama çalışmalarına ara verildi

27.01.2021 18:42 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, ciple baraj sularına kapılan biri kadın 2 kişinin arama çalışmalarına hava muhalefeti sebebiyle ara verildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, ciple baraj sularına kapılan biri kadın 2 kişinin arama çalışmalarına hava muhalefeti sebebiyle ara verildi. Arama çalışmaları yarın devam edilecek.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçe merkezinden bugün sabah saat 08.00 sıralarında çalıştıkları Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali’ne giden biri kadın 2 kişinin bulunduğu cip, toprak yoldan giderken Ayvacık Barajı yakınlarında suya kapılıp kayboldu. Cipteki Mürsel Meracıoğlu’nun rüzgar enerji santralinde iş güvenliği uzmanı, Filiz Soydoğan Çiçek’in ise şirketin yardımcı hizmetler bölümünde görevli olduğu öğrenildi. Telefonla yardım isteyen şahısların yardımına gelen jandarma, 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, UMKE ve AFAD ekipleri bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına kar yağışının olumsuz etkilemesi sebebiyle ara verildi.
Arama çalışmalarına yarın havanın aydınlanmasıyla tekrar devam edilecek.

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