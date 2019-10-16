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Çanakkale'deki bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

Afganistan uyruklu bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı kavganın ardından yakalanan 8 şüpheli serbest bırakıldı - Zanlılardan ikisi hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiri kararı verildi

Çanakkale'deki bıçaklı kavga

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de Afganistan uyruklu bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli serbest bırakıldı.

İl merkezinde yaşanan kavganın ardından gözaltına alınarak adliyeye getirilen aynı ülke vatandaşı N.J.S, N.N, H.A.Y, J.J, S.A, V.I, V.S. ve G.H.G'nin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan bu şüphelilerden N.J.S. ile V.İ, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Salıverilen diğer 6 kişi ise geri gönderme merkezine götürülmek üzere İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Atikullah Atıkul'un öldüğü olayda yaralanan M.G.M. ve M.Z.K'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

- Olay

İl merkezinde 13 Ekim'de gerçekleşen olayda, aralarında husumet olduğu öne sürülen M.G.M, M.Z.K. ve Atikullah Atıkul arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklanan Atikullah Atıkul ve M.G.M. ile M.Z.K. ağır yaralanmıştı.

Atıkul, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, M.G.M. ile M.Z.K. ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 8 şüpheli, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Çanakkale'deki bıçaklı kavga

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Anahtar Kelimeler:
afgan uyruklular bıçaklı kavga Çanakkale

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