Çanakkale'deki camilerde 'Fetih Suresi' okundu

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Çanakkale'de tüm camilerde Fetih Suresi okunarak, Mehmetçik için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, TSK'nın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na destek için Çanakkale'de camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu. Cemaat eşliğinde, dua edildi.

Sabah namazını Arslanca Camii'nde kılan Ünal Gülderen (75), "Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Askerlerimize gayret kuvvet versin. Askerlerimizin sağ salim vatanımıza dönmelerine Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Türk milleti, Suriye'nin kuzeyinde 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için dualarını eksik etmesin" dedi.

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