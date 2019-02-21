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Çanakkale'deki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 02:19 | Son Güncelleme

Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe, Kayalar, Sazlı ve Tartışık köylerinde yaşayanların büyük bölümü geceyi sokakta yaktıkları ateşin başında geçiriyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bölge halkının tedirgin bekleyişi sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesince, dün saat 21.23'te yaşanan ve merkez üssü Ayvacık ilçesinin Tartışık köyü olan 5 büyüklüğündeki deprem, farklı köylerde yaklaşık 10 evde küçük çapta hasara neden oldu.

Depremin ardından Çanakkale Valiliğince kriz masası, AFAD Çanakkale İl Müdürlüğünce de çok sayıda ekip oluşturularak bölgede geniş çaplı inceleme çalışması gerçekleştirildi.

Ayvacık'ın Ahmetçe, Kayalar ve Sazlı köyleri ile depremin merkez üssü olan Tartışık köyünde camilerden yapılan anonslarla halktan çatlak oluşan yapılara girmemeleri istendi.

Köy sakinleri ise geceyi sokaklarda yaktıkları ateşin başında geçiriyor.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, deprem bölgesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Tartışık köyünde dün saat 21.23'te 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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