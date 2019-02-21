HABER

ÇANAKKALE'DEKİ DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 02:50 | Son Güncelleme

Çanakkale'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı bir evin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/AYVACIK (Çanakkale) (DHA)
Çanakkale'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı bir evin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.23'te merkez üssü Çanakkale Ayvacık'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 5.95 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte Çanakkaleliler, panikle sokaklara çıktı. Öte yandan deprem anı ilçede yaşayan Tuncay Görmüş'ün evinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde koltukta ders çalışan bir çocuk ve kadın görülüyor. Deprem anında çocuk ve kadın büyük korku yaşıyor.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Kanepede oturan kadın ve çocuk
-Deprem anı

Twitter'ın 9 kullanışlı özelliği Twitter'ın 9 kullanışlı özelliği
İstanbul'da gece sis etkili oluyor İstanbul'da gece sis etkili oluyor 
Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa Yakasına geçtiYüksek hızlı tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

İzmir'de korkunç olay! Mermi ağzından girip boynuna saplandı!

Mermi ağzından girip boynuna saplandı!

Çanakkale'deki deprem paniğe neden oldu! Vatandaşlar sokağa döküldü

Deprem paniği! Herkes sokağa döküldü

Çanakkale depremiyle ilgili Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik açıklama

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Yolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildi

Denizde panik! Yolcu motoru karaya oturdu

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.