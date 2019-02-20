Çanakkale’deki deprem Tekirdağ ve Kırklareli’de de hissedildi

Çanakkale’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ ve Kırklareli’de de hissedildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde saat 21.23’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve Kırklareli’de de hissedildi. Kısa süren depremde bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.



PARTNER Popo estetiği yaptıran ünlüler