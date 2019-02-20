Çanakkale’deki depremin artçıları sürüyor

Çanakkale’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından biri 3.6 büyüklüğünde olmak üzere 20’den fazla artçı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Çanakkale’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından 20’den fazla artçı deprem yaşandı. Meydana gelen artçı depremlerden en büyüğü ise saat 22.42’de yaşanan 3.6 büyüklüğündeki deprem oldu. Yerin 7.10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre bölgelerde de hissedildi.

