Çanakkale'deki düzensiz göçmen operasyonu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 28 düzensiz göçmenin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün gece saatlerinde düzenlediği operasyonda durdurulan minibüste yakalanan Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmenin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen A.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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