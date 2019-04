Çanakkale'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesi sahilinde binmeye hazırlandıkları tekne karaya oturunca yakalanan 51 düzensiz göçmenin kaçışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Gözaltına alınmalarının ardından jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Rus bayraklı "Varyag" adlı teknenin mürettebatı Ukrayna uyruklu M.S, V.S. ve A.N. ile Rusya uyruklu O.K. ve S.T, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Bu arada, olay yerindeki teknenin yasal işlemlerin ardından bulunduğu yerden çıkarılacağı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Nisan'da ihbar üzerine Geyikli beldesi Dalyan köyü sahiline operasyon düzenlemiş ve sahilde karaya oturmuş tekne olduğunu tespit etmişti. Bölgede geniş çaplı arama yapan ekipler, Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 düzensiz göçmeni yakalamıştı. Bu kişilerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçışını organize ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.