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Çanakkale'deki iskelelerde ziyaretçi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 17:24 | Son Güncelleme

Çanakkale'deki iskelelerde ziyaretçi yoğunluğu

ÇANAKKALE (AA) - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezmek için Çanakkale'ye gelen ziyaretçiler, iskelelerde yoğunluk oluşturdu.

Otobüs ve özel araçlarıyla yarımadadaki şehitlik ve anıtları gezen binlerce kişi, dönüşte Çanakkale Boğazı'nı geçmek için Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerine geldi.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle iskelelerde oluşan araç kuyrukları zaman zaman 5 kilometreye ulaştı.

Otobüslerdeki yolcuların bazıları, araçlardan inip yürüyerek feribotlara bindi.

Polis ve jandarma ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun çaba gösterdi.

Öte yandan, Çanakkale'de kısa süren sağanağın ardından Çanakkale Boğazı'nda oluşan gökkuşağı, güzel bir görüntü oluşturdu. Bazı sürücüler araçlarından inerek, bu güzel anı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Çanakkale'deki iskelelerde ziyaretçi yoğunluğu

Çanakkale'deki iskelelerde ziyaretçi yoğunluğu

Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı

Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı

Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı

Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı

Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı

Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı

Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı

Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı

Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı

Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı

Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı

Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı

Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı

Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı

Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı

Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı
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Anahtar Kelimeler:
araç kuyruğu Çanakkale feribot yoğunluk

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