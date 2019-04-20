Çanakkale'deki iskelelerde ziyaretçi yoğunluğu

ÇANAKKALE (AA) - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezmek için Çanakkale'ye gelen ziyaretçiler, iskelelerde yoğunluk oluşturdu.

Otobüs ve özel araçlarıyla yarımadadaki şehitlik ve anıtları gezen binlerce kişi, dönüşte Çanakkale Boğazı'nı geçmek için Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerine geldi.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle iskelelerde oluşan araç kuyrukları zaman zaman 5 kilometreye ulaştı.

Otobüslerdeki yolcuların bazıları, araçlardan inip yürüyerek feribotlara bindi.

Polis ve jandarma ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun çaba gösterdi.

Öte yandan, Çanakkale'de kısa süren sağanağın ardından Çanakkale Boğazı'nda oluşan gökkuşağı, güzel bir görüntü oluşturdu. Bazı sürücüler araçlarından inerek, bu güzel anı cep telefonlarıyla görüntüledi.