Çanakkale'deki kavga

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kepez beldesi Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Caddesi'nde yaşanan kavganın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, olayın olduğu bölgede yapılan incelemeler ve teknik takip çalışmasının ardından A.İ. (29), İ.B. (23), B.N. (40) ve Ş.N'yi (15) ikametlerinde yakaladı.

Dün çıkan kavgada, Kepez'de 17 AS 501 plakalı araç içinde oturan Mehmet K, Ali Kemal Göktürk ve Melike A. ile yanlarına gelen araçta bulunan 4 kişi arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olay sırasında Göktürk kesici alet darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetmişti. Mehmet K. ve Melike A. da yaralanmıştı.

