HABER

Çanakkale’deki kazalar, mobese kameralarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:02 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (Mobese kameralarına yansıdı.

Çanakkale’deki kazalar, mobese kameralarında

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (Mobese kameralarına yansıdı.
Çanakkale kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülere yansıyan ilk kaza Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi önünde meydana geliyor. Tali yoldan karayoluna çıkan araç, cezaevi önünden il merkezine dönüş yapacağı sırada, arkadan gelen motosiklet ile çarpışıyor.
Görüntülere yansıyan ikinci kaza ise Barbaros Mahallesi'nde yaşanıyor. Cadde üzerinde 2 araç kafa kafaya çarpışıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı bu görüntüler ile sürücü ve yayaları trafikteyken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale’deki kazalar, mobese kameralarındaÇanakkale’deki kazalar, mobese kameralarında

PARTNER Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu
Baklavacılar bayram mesaisine başladı, üretim iki katına çıkarıldıBaklavacılar bayram mesaisine başladı, üretim iki katına çıkarıldı
Kahreden görüntü! 'Bu talanı yetkililer görse, oturup ağlar'Kahreden görüntü! 'Bu talanı yetkililer görse, oturup ağlar'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bim Aktüel 13 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Gıda’da büyük indirimler

BİM'de 13 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

Kurban Bayramı için ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 35 bini buldu

Sayıları 35 bini buldu

Buca'da 22 çam ağacının kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildiği iddia edildi

Kahreden görüntü! 'Bu talanı yetkililer görse, oturup ağlar'

Hayvan pazarındaki besicilerin zorlu yaşamı

Hayvan pazarındaki besicilerin zorlu yaşamı

Şans Topu sonuçları 7 Ağustos: Büyük ikramiye talihlisi çıkmadı

800 bin TL'lik devir!

Kayseri'de işçi servisi ile kamyonet çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de feci kaza! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.