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Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 08:55 | Son Güncelleme

Çanakkale’de Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyüne yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıkta olan arazide neden çıktığı belirlenemeyen ufak çaplı yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çanakkale’de Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyüne yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıkta olan arazide neden çıktığı belirlenemeyen ufak çaplı yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, itfaiye ekiplerinin karadan tüm müdahalelerine rağmen gece boyunca söndürülemedi. Bölgeye çevre illerden itfaiye ekipleri sevk edilirken, gece koşulları sebebiyle alevlere havadan müdahale edilemedi. Gece boyunca 20 araç, 72 arazöz ve 250 personelle aralıksız yürütülen söndürme çalışmalarına köylüler de katıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da yangın haberinin duyulması ile bölgeye gelerek gelişmeleri yakından takip etti ve ekiplerden bilgi aldı.
Saatler süren söndürme çalışmalarının ardından Orman Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının sabah saatlerinde havadan da müdahale ile kontrol altına alındığı belirtildi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Yangının bilançosu henüz açıklanmazken, çok sayıda yaban hayvanın öldüğü belirlendi.
Öte yandan yangın bölgesi havadan görüntülendi.

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı
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