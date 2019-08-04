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Çanakkale'deki madencilik faaliyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 20:24 | Son Güncelleme

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz: - "Burada verilen izinde, özellikle Çanakkaleli halkımızın ısrarla ve hassasiyetle üzerinde durduğu Atikhisar Barajı ile ilgili bir olumsuzluk söz konusu değildir. Ormanda bir katliam yoktur. Yasa ve mevzuatlara aykırı bir durum yoktur" - "Son yıllarda Türkiye'de orman alanı artmaktadır. Bu konuda da Türkiye lider bir ülkedir"

ÇANAKKALE (AA) - Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Çanakkale'deki madencilik faaliyetine ilişkin, "Burada verilen izinde, özellikle Çanakkaleli halkımızın ısrarla ve hassasiyetle üzerinde durduğu Atikhisar Barajı ile ilgili bir olumsuzluk söz konusu değildir. Ormanda bir katliam yoktur. Yasa ve mevzuatlara aykırı bir durum yoktur." dedi.

Altın ve gümüş madeni arama çalışmaları yapılan Kirazlı bölgesinde incelemelerde bulunan Türkyılmaz, AA muhabirine, söz konusu arazinin yaklaşık iki haftadır kamuoyunu meşgul ettiğini söyledi.

Bu konuda 2009'dan 2019'a kadar tüm devlet kurumları tarafından ince elenip sık dokunarak verilen bir izin olduğunu dile getiren Türkyılmaz, "Geldiğimiz noktada araziyi incelediğimizde öncelikle kamuoyu doğru bilgilendirilmiyor, yanıltılmaya çalışılıyor. Burada verilen izinde, özellikle Çanakkaleli halkımızın ısrarla ve hassasiyetle üzerinde durduğu Atikhisar Barajı ile ilgili bir olumsuzluk söz konusu değildir. Ormanda bir katliam yoktur. Yasa ve mevzuatlara aykırı bir durum yoktur." diye konuştu.

Türkyılmaz, bu konuda otorite kurum olan Orman Mühendisleri Odasından görüş ve bilgi talep edilmeden kamuoyunun yanıltılmasını, vatandaşların değerlendirmesine bıraktıklarını ifade etti.

Ormanda bir tahribat varsa ilk danışılacak kurumun kendileri olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar bize müracaat eden yoktur. Biz de bu nedenle dertlendik halkımızı bilgilendirmek için Çanakkale'ye gelerek arazi incelemesinde bulunduk. Gördük ki bu çalışma yasa ve anayasa içinde devam etmektedir, mevzuata aykırı bir durum yoktur. Orman tahribatı yoktur. Son yıllarda Türkiye'de orman alanı artmaktadır. Bu konuda da Türkiye lider bir ülkedir. Orman alanında da varlığını artıran bir ülkedir."

Kamuoyuna yansıtıldığı gibi Kaz Dağları'nda bir maden izni olmadığına işaret eden Türkyılmaz, "Maden izni, Kirazlı mevkisindedir. Kaz Dağları'na 40 kilometre kuş uçuşu mesafededir. Bir orman katliamı söz konusu değildir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Kazdağları kirazlı Orman mühendisleri

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