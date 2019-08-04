Çanakkale'deki madencilik faaliyeti

ÇANAKKALE (AA) - Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Çanakkale'deki madencilik faaliyetine ilişkin, "Burada verilen izinde, özellikle Çanakkaleli halkımızın ısrarla ve hassasiyetle üzerinde durduğu Atikhisar Barajı ile ilgili bir olumsuzluk söz konusu değildir. Ormanda bir katliam yoktur. Yasa ve mevzuatlara aykırı bir durum yoktur." dedi.

Altın ve gümüş madeni arama çalışmaları yapılan Kirazlı bölgesinde incelemelerde bulunan Türkyılmaz, AA muhabirine, söz konusu arazinin yaklaşık iki haftadır kamuoyunu meşgul ettiğini söyledi.

Bu konuda 2009'dan 2019'a kadar tüm devlet kurumları tarafından ince elenip sık dokunarak verilen bir izin olduğunu dile getiren Türkyılmaz, "Geldiğimiz noktada araziyi incelediğimizde öncelikle kamuoyu doğru bilgilendirilmiyor, yanıltılmaya çalışılıyor. Burada verilen izinde, özellikle Çanakkaleli halkımızın ısrarla ve hassasiyetle üzerinde durduğu Atikhisar Barajı ile ilgili bir olumsuzluk söz konusu değildir. Ormanda bir katliam yoktur. Yasa ve mevzuatlara aykırı bir durum yoktur." diye konuştu.