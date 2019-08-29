Çanakkale'deki organ nakil merkezi böbrek hastalarının umudu oldu

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezinin, alanında Türkiye'nin sayılı sağlık kuruluşları arasında yer aldığına dikkati çeken Alan, "2015'ten bu yana 82 hastanın böbrek nakli işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Çanakkale halkı, özellikle Güney Marmara'da yaşayan insanlarımız organ bağışına çok duyarlı. Çanakkale bölgesi, kadavradan bağış konusunda yüzde 95 ile birinci sırada." diye konuştu.

- "Organ havuzu çok kısıtlı, bekleyen hasta çok"

İnsanların bir taraftan yakınlarını kaybettiğini, öte yandan organ bağışı için birilerinin yardım talebinde bulunduğunu dile getiren Alan, şöyle devam etti:

"Bu kararı vermek çok zor. Bu insanlar, yakınlarının organlarını bağışlıyor fakat nakil bekleyen hasta kabul etmiyor. Diyor ki 'Ben 64 yaşındaki hastanın böbreğini istemiyorum. Bana genç böbrek gelsin. 20 yaşında böbrek gelsin.' Maalesef böyle bir seçenek yok. Zaten organ havuzu çok kısıtlı, bekleyen hasta çok. Biz zaten takacağımız organ sağlıklı mı, sağlıksız mı, hastaya faydası var mı, bunları çok ince eleyip sık dokuyup karar veriyoruz."

Alan, organ nakillerinin bir komisyon tarafından alınan ciddi kararlarla gerçekleştiğini anımsattı.

Merkezde, genişletilmiş kriterli (50 yaş üzeri ve risk faktörleri olan) marjinal donör naklinde yüzde 90'ın üzerinde başarıya ulaştıklarına değinen Alan, "Yani bu böbrek de tıpkı genç bir hastadan alınan böbrek gibi fonksiyonunu yerine getiriyor." ifadesini kullandı.