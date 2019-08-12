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Çanakkale'deki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir: - "Yangında herhangi bir şehitlik, savaş alanı, siper hattı ve yabancı mezarlık zarar görmemiştir. Tarihi Alan ziyarete açıktır"

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 10 Ağustos Cumartesi gecesi Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ilişkin, "Yangında herhangi bir şehitlik, savaş alanı, siper hattı ve yabancı mezarlık zarar görmemiştir. Tarihi Alan ziyarete açıktır." dedi.

Kaşdemir, yaptığı yazılı açıklamada, saat 22.22'de çıkan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait araç ve ekiplerin 22.36 itibarıyla müdahale etmeye başladığını vurguladı.

Gece boyunca toplam 177 yangın söndürme iş makinesi ile 250 personelin müdahale ettiği yangının, çalışmalara 10 helikopterin katılmasıyla kontrol altına alındığını ifade eden Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Yangın kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Başkanlığımız, yangının çıktığı ilk saatten itibaren bölgede bulunarak şu ana kadar Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etmektedir. Yangında herhangi bir şehitlik, savaş alanı, siper hattı ve yabancı mezarlık zarar görmemiştir. Tarihi Alan ziyarete açıktır."

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale orman yangın

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