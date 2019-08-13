Çanakkale'deki orman yangını

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesindeki yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Sarıkaya köyü yakınlarında dün çıkan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre ilçelerden yaklaşık 200 personel müdahale etti. Ekiplerin 11 arazöz, 2 dozer, 5 greyder, 8 kepçe ve 6 su tankeriyle katıldığı söndürme çalışmalarına 3 helikopterle de destek verildi.

Ekiplerin uğraşlarıyla söndürülen yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Yangının piknik ateşinden çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.



