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Çanakkale'deki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

Yangında 3 hektar alan zarar gördü

Çanakkale'deki orman yangını

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesindeki yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Sarıkaya köyü yakınlarında dün çıkan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre ilçelerden yaklaşık 200 personel müdahale etti. Ekiplerin 11 arazöz, 2 dozer, 5 greyder, 8 kepçe ve 6 su tankeriyle katıldığı söndürme çalışmalarına 3 helikopterle de destek verildi.

Ekiplerin uğraşlarıyla söndürülen yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Yangının piknik ateşinden çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını

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Çanakkale orman yangını

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