Çanakkale’deki orman yangını rüzgarın etkisiyle artmaya başladı
Mynet Haber
14 dakika önce
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Çanakkale’de dün akşam saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında başlayan orman yangını yaklaşık 22 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın rüzgarın etkisiyle artmaya başladı.
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