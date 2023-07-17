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Çanakkale’deki orman yangını rüzgarın etkisiyle artmaya başladı

Mynet Haber

Mynet Haber

14 dakika önce

Çanakkale’de dün akşam saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında başlayan orman yangını yaklaşık 22 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın rüzgarın etkisiyle artmaya başladı.

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