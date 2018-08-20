Çanakkale’deki ot yangınında kaplumbağalar telef oldu

Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, eski hastane binasının çevresindeki otluk alanda çıkan ot yangını, yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Yangında 3 kaplumbağa da telef oldu. ​Esenler Mahallesi'ndeki eski hastane binasının çevresindeki otluk alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz ile Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), yangına müdahale etti. Bölgedeki binalarda yaşayan vatandaşlar, yangını korku dolu gözlerle izledi. Bazı evler tahliye edilirken, vatandaşlar da kovalarla taşıdıkları sularla itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarında yardımcı oldu. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sırasında ikisi yavru, 3 kaplumbağanın ise telef olduğu ortaya çıktı.

