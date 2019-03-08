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Çanakkale’deki silahlı soyguna 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 21:45 | Son Güncelleme

Çanakkale’de akaryakıt istasyonunun silahla soyulması olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 5 Mart Salı günü saat 01.30 sıralarında Çan-Yenice karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda silahlı soygun olayı meydana geldiği haberi alınması üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca derhal olaya müdahale edildi.

Çanakkale’deki silahlı soyguna 4 tutuklama

Çanakkale’de akaryakıt istasyonunun silahla soyulması olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 5 Mart Salı günü saat 01.30 sıralarında Çan-Yenice karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda silahlı soygun olayı meydana geldiği haberi alınması üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca derhal olaya müdahale edildi. Bölgede bulunan bütün kamera görüntüleri incelenerek, kar maskeli ve eli silahlı bir şahsın soygunu yaptığı, plakasız bir motosikletle olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Şahısla birlikte başka şüphelilerin de olabileceği değerlendirilerek, özel bir ekip kurularak soruşturma genişletildi.
Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada 5 Mart saat 15.30 sıralarında Çan ilçesi Derenti köyü yoluna bağlantılı stabilize yolda, plakasız, terk edilmiş vaziyette bir motosiklet bulundu. Soygun olayıyla ilgili olabileceği değerlendirilen motosikletin sahibi M.K.’nın motosikletinin çalındığını jandarmaya bildirdiği öğrenildi.
Yapılan araştırma neticesinde, Yaykın köyünden kamera görüntülerindeki şahsın eşkaline benzeyen, şüpheli hareketleri olan ve olaydan bir gün önce araç kiralayan E.A. tespit edildi. E.A gözaltına alındı, alınan ifadesi ve kiraladığı araç ile ilgili yapılan detaylı araştırma sonucu meydana gelen silahlı soygun olayını E.A.’nın, U.A., A.T., M.A., ve Ş.A. isimli şahıslarla gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheli şahısların ilk olarak soygunu planladıkları, daha sonra soygun için araç kiraladıkları, kimliklerini gizlemek için motosiklet çaldıkları ve kar maskesi kullandıkları anlaşıldı. Jandarma özel ekibinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu olay tüm detaylarıyla aydınlatıldı. Jandarmanın silahlı yağmacılara yaptığı operasyonunda 4 şüpheli Biga’da, 1 şüpheli ise Çan’da yakalandı. Şüpheli E.A., U.A., A.T. ve M.A., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak, Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale’deki silahlı soyguna 4 tutuklama

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