HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale’deki şüpheli ölümden cinayet çıktı: 1 tutuklama

Çanakkale’deki şüpheli ölümden cinayet çıktı: 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yaklaşık 6 ay önce 77 yaşındaki bir vatandaş evinde ölü bulunmuştu.

Çanakkale’deki şüpheli ölümden cinayet çıktı: 1 tutuklama

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yaklaşık 6 ay önce 77 yaşındaki bir vatandaş evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili yapılan soruşturma sonucu gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Ezine ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi’nde ikamet etmekte olan 77 yaşındaki Mahmut Tosun’un komşuları, 20 Temmuz günü yaşlı adamın evinden kötü kokular gelmesi üzerine ihbarda bulundu. Evde yapılan çalışmalarda Mahmut Tosun yatağında ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın uzun süre ölü olarak evinde kaldığı ve çürümeye başlamış halde bulunduğu öğrenildi. Tosun’un otopsi raporunu inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaydaki cinayet şüphesi üzerine Ezine Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin doğrultusunda çalışmalara başladı.
Yapılan araştırma neticesinde 24 Ocak tarihinde, aralarında Mahmut Tosun’un bakıcısı olan 50 yaşındaki H.Y. ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alındı. 3 gün sonra adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6’sı, savcı sorgusu sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Yaşlı adamın bakıcısı H.Y. ise tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Son yılların en büyük operasyonu! Değeri 3 milyon liraSon yılların en büyük operasyonu! Değeri 3 milyon lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Pakdemirli açıkladı: Ulusal Su Planı hazırlanacak

Bakan duyurdu: Ulusal Su Planı hazırlanacak

2 çocuk annesi kadın eşini öldürdü

2 çocuk annesi kadın eşini öldürdü

Hemşireye ’salak’ diyen Kaymakama Yargıtay’dan şok karar

Hemşireye ’salak’ diyen Kaymakama Yargıtay’dan şok karar

İzmir için deprem uyarısı: Kent merkezinden 13 aktif fay hattı geçiyor

Korkutan deprem uyarısı bu kez o ilimize! Kentin içinden geçiyor

İzmir'de cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu! Son yılların en büyüğü

Son yılların en büyük operasyonu! Değeri 3 milyon lira

Polis kanlı baskını önledi! 10 kişi gözaltında

Polis kanlı baskını önledi! Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.