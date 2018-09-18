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Çanakkale'deki termik santralde patlama ve yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 13:55 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde yeni devreye alınan Çan-2 Termik Santrali'nde kazan patlaması meydana geldi, ardından da yangın çıktı.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde yeni devreye alınan Çan-2 Termik Santrali'nde kazan patlaması meydana geldi, ardından da yangın çıktı. ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen ve yerli kömürle çalışan 330 Megavat kurulu güce sahip termik santralde bugün öğle saatlerinde kazanda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından da yangın çıktı. Olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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