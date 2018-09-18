HABER

Çanakkale'deki termik santralde yangın ve patlama (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde yeni devreye alınan Çan-2 Termik Santrali'nde kömürlerin depolandığı bölümde çıkan yangınla birlikte patlama meydana geldi. Yangın söndürülürken, müdahale sırasında gazdan etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı.

​Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde yeni devreye alınan Çan-2 Termik Santrali'nde kömürlerin depolandığı bölümde çıkan yangınla birlikte patlama meydana geldi. Yangın söndürülürken, müdahale sırasında gazdan etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı.

ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen 330 Megavat kurulu güce sahip termik santralde, bugün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Kömür depolanan bölümde kömürlerin tutuşmasıyla çıkan yangınla birlikte gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamanın ardından bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangına müdahale sırasında gazdan etkilenen 6 işçi ise kontrol amaçlı hastanelere kaldırıldı.

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çan ODAŞ Termik Santrali'nde, kömür depolanan yerde (Kömür Bunkeri) kömür kendi kendine tutuşarak bir yangın meydana getirmiştir. Gaz sıkışması dolayısı ile patlama meydana gelmiştir. Ancak patlamadan kaynaklı bir zarar yoktur. Olaya müdahaleye giden 6 işçi gazdan etkilenerek, kontrol amaçlı 112 ekiplerince hastahaneye kaldırılmıştır. Yangında alevli kısım söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmekte. Çan Belediyesi İtfaiyesi ve ekiplerimiz tedbir amaçlı olay bölgesinde beklemektedir'' denildi.

KAYMAKAMLIK: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çan Kaykamlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İlçemizde faaliyette bulunan ODAŞ Çan- 2 Termik Santrali'nde kömür depolama sahasında yangın çıkmıştır. Yangın soucunda 6 işçi dumandan etkilenme ihtimaline karşın, tedbiren Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İşçilerin ayakta tedavisi yapılmış olup, sağlık durumları iyidir. Yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.”

PARTNERSırlarıyla bu dünyadan gideceklerSırlarıyla bu dünyadan gidecekler
Gaziantep'te iş yeri yangını; 2 işçi dumandan etkilendiGaziantep'te iş yeri yangını; 2 işçi dumandan etkilendi
Rüzgarın uçurduğu gölgeliğin altında kalıp yaralandıRüzgarın uçurduğu gölgeliğin altında kalıp yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

İsrail Rusya'dan özür diledi, sorumluluğu başkalarına yıktı

İsrail Rusya'dan özür diledi, sorumluluğu başkalarına yıktı

İlginizi Çekebilir

Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!

Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Mahalleliden 'fuhuş' eylemi

Mahalleliden 'fuhuş' eylemi

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede

Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede

Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

Kleopatra Adası'na turistlerden yoğun ilgi

Kleopatra Adası'na turistlerden yoğun ilgi

Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız

Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız

Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.