Çanakkale'deki termik santralde yangın ve patlama (3)

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş., termik santralde bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlama ve yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Çanakkale’nin Çan ilçesinde 340 MW kurulu gücüne sahip Çan-2 Termik Santrali'nde bugün çıkan yangına derhal müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Dumandan etkilenen dört kişiye gerekli müdahale yapılmıştır. Tüm önlemlerin alındığı ve durumun kontrol altında olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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