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Çanakkale'deki tünel inşaatında ceset bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 18:35 | Son Güncelleme

BAŞINDAN VURULMUŞ Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki tünel inşaatında bulunan cansız bedenin, burada çalışan İbrahim Erdoğan'a (22) ait olduğu belirlendi.

BAŞINDAN VURULMUŞ
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki tünel inşaatında bulunan cansız bedenin, burada çalışan İbrahim Erdoğan'a (22) ait olduğu belirlendi. Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasında yapımına devam edilen T1 tüneli girişindeki köprü üzerinde başından vurulmuş cesedi bulunan Erdoğan'ın, intihar ihtimali araştırılıyor. Kahramanmaraşlı Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İbrahim Erdoğan'ın babasının da aynı tünel inşaatında çalıştığı öğrenildi.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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