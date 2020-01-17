Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kentin çeşitli noktalarındaki baskınlarda 11 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 136 gram sentetik uyuşturucu, 97 gram esrar ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile düzenekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli savcılık talimatıyla salıverildi, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

