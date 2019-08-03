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Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 18:43 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Çakılköy’de bir damın samanlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin saatlerce süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.Öğle saatlerinde Çakılköy Muhtarı Turgay Şahin’e ait olduğu öğrenilen damın samanlığında bulunan 5 bin adet saman balyası henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başlayınca bölgede korku dolu anlar yaşandı.

Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Çakılköy’de bir damın samanlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin saatlerce süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Öğle saatlerinde Çakılköy Muhtarı Turgay Şahin’e ait olduğu öğrenilen damın samanlığında bulunan 5 bin adet saman balyası henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başlayınca bölgede korku dolu anlar yaşandı. Çıkan yangında şans eseri damda bulunan yüzlerce hayvandan hiçbiri telef olmadı. Bölgede bulunan itfaiye ekiplerinin saatlerce süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

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