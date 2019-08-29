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Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 17:11 | Son Güncelleme

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin arka tarafında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesinin yakınında saat 15.10’da başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin arka tarafında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesinin yakınında saat 15.10’da başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 2 helikopter ise yangın söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Bölgedeki vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonrası yangın yaklaşık 2 saatlik bir süre içerisinde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi.

Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı
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