HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale’den depremzedelere yardım eli

Çanakkale’den depremzedelere yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 09:33 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sebebiyle bölgedeki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.Biga Belediyesi tarafından başkatılan kampanyaya çok sayıda vatandaş destek verdi.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sebebiyle bölgedeki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.
Biga Belediyesi tarafından başkatılan kampanyaya çok sayıda vatandaş destek verdi. Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlatıldığı ve kampanya kapsamında vatandaşların teslim ettiği mont, bot, atkı, bere, battaniye, kazak, çocuk bezi, bebek maması, kuru bakliyat, un, salça, tuz, sıvı yağ, tuvalet kağıdı, şampuan ve sabun gibi ihtiyaç malzemelerinin Elazığ ve Malatya’ya ulaştırılacağı belirtildi.
“Elazığ ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza destek olma vakti” başlığı ile yapılan açıklamada, yardımların Atatürk Kültür Merkezi’nde toplanacağı, son teslim tarihinin 27 Ocak Pazartesi saat 17:00 olduğu ve Bigalı vatandaşların 0530 133 18 60 WhatsApp iletişim hattından da bilgi almak için 7/24 iletişime geçilebileceği ifade edildi.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Elazığ ilimizde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız için Biga Belediyesi olarak yardım kampanyası başlattık. Vatandaşlarımızın yapacağı yardımları Belediyemize ait Atatürk Kültür Merkezi’ndeki yardım toplama alanına bekliyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarabilmek adına başlattığımız yardım kampanyasına destekleri için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. AFAD, Kızılay, UMKE, AKUT gibi devletimizin kurumlarının duyurularına göre de hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Biga Belediyesine gelerek yardım kampanyasına katılan Bigalılar ise Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, ellerinden gelen tüm desteği vermeye çalıştıklarını dile getirdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık eksi 10 dereceye düştü! Gölet buz tuttu Sıcaklık eksi 10 dereceye düştü! Gölet buz tuttu 
İngiliz işgaline karşı kurulan Oltu İslam Şura Hükümeti'nin belgeseli çekiliyorİngiliz işgaline karşı kurulan Oltu İslam Şura Hükümeti'nin belgeseli çekiliyor
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Korkulan oluyor! Sayı yükseldi: 80 ölü, 2744 hasta

Korkulan oluyor! Sayı yükseldi: 80 ölü, 2744 hasta

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Drift yapan ambulans şoförü büyük tepki çekmişti! Yeni gelişme

Drift yapan ambulans şoförü büyük tepki çekmişti! Yeni gelişme

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

FETÖ'nün 'mahremlerine' operasyon!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan deprem açıklaması: Rehberler destek için bölgede

Diyanet'ten deprem açıklaması: Manevi rehberlerimiz bölgede

Riva açıklarında erkek cesedi bulundu! 10 Ocak'ta kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'a mı ait?

Riva açıklarında erkek cesedi bulundu!

Elazığ'da 948 artçı deprem meydana geldi

Elazığ'da 948 artçı deprem meydana geldi

Ankara-İzmir YHT hattında obruk tehlikesi! 'Buradaki daha tehlikeli'

YHT hattında büyük tehlike!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.