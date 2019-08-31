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Çanakkaleli balıkçılardan dualı, kurbanlı av sezonu açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 14:53 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü Balıkçı Barınağı’nda, 2019-2020 su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.

Çanakkaleli balıkçılardan dualı, kurbanlı av sezonu açılışı

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/BİGA(Çanakkale),(DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü Balıkçı Barınağı’nda, 2019-2020 su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi. Bu gece yarısı başlayacak yeni av sezonu öncesi, 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar, tören için protokolle birlikte denize açıldı.
Kemer Köyü Su Ürünleri kooperatifi önünde gerçekleştirilen av sezonu açılış törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa Can, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Kemer Köyü Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Çiftçi, daire müdürleri ve balıkçılar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.
Kemer Köyü Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Çiftçi, 1380 sayılı su ürünleri yasası uyarınca 7.5 aylık bir av sezonumuz var. Bu sezon 1 Eylül'de başlar, 15 Nisan'da biter. 1 Eylül'ün son saatlerine geldik. İnşallah bu gece gırgırlar 'Vira Bismillah' diyerek av sezonuna başlayacak. Umut ediyorum ki, 2019-2020 yılı av sezonu tüm balıkçılarımız için hayırlı olsun" dedi.
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise "İlimiz bitkisel ve hayvansal üretimde olduğu kadar su ürünlerinde de çok önemli bir potansiyele sahip. Yaklaşık 10 binin üzerinde bir balıkçımız var. Fiili olarak da 6 bine yakın balıkçımız faaliyet gösteriyor. Bunu 4-5 ile çarptığımızda 25-30 bin kişinin balıkçılık sektöründe ekmek yediğini biliyoruz. Bu denli önemli olan bu sektörümüzün tabii ki bir takım kısıtlamaları olmak zorunda. Denizlerimizdeki av baskısını azaltmak, sürdürülebilir bir balıkçılığı devam ettirmek için zamansal ve dönemsel olarak bazı kısıtlamalar ya da yasaklamalar olmaktadır. İşte genel av yasakları olduğumuz şu günün sonuna geldik. Bu gece su ürünleri av sezonunu açacağız" diye konuştu.
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da, balıkçılara bereketli bir av sezonu diledi. Konuşmaların ardından 2019-2020 su ürünleri av sezonu için dua edildi, kurban kesildi. Protokol, kurdele keserek av sezonunun açılışını yaptı. Balıkçılar, gece yarısı başlayacak yeni av sezonu öncesinde 'Vira Bismillah' diyerek, protokol üyeleri ve vatandaşlar ile birlikte açılış töreni nedeniyle denize açıldı.

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Çanakkaleli balıkçılardan dualı, kurbanlı av sezonu açılışıÇanakkaleli balıkçılardan dualı, kurbanlı av sezonu açılışıÇanakkaleli balıkçılardan dualı, kurbanlı av sezonu açılışıÇanakkaleli balıkçılardan dualı, kurbanlı av sezonu açılışı

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