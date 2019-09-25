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Çanakkaleli kadınlardan Diyarbakır'daki ailelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:52 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasıyla dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde 23 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.  Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinin bulunduğu yaklaşık 60 kişi katıldı.

Çanakkaleli kadınlardan Diyarbakır'daki ailelere destek

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasıyla dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde 23 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinin bulunduğu yaklaşık 60 kişi katıldı. Basın açıklamasına katılan kadınlar ellerinde, 'Evlatlarını alçak terör örgütünün elinden alana kadar annelerimizin yanındayız’, 'Teröre karşı tek ses, tek yürek', 'Diyarbakır'daki annelerimizin yanındayız' yazılı pankartlarla Diyarbakır'da 3 Eylül'den beri oturma eylemi yapan ailelere destek oldu.
Grup adına ortak basın açıklamasını okuyan KADEM Çanakkale Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Atıcı, şunları söyledi:
"Bizler bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır’da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih Diyarbakır'da anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacak. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boyunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'Anne acısının etiketi olmaz' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını eri almak için teröre yeter diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir."
Grup basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

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Çanakkaleli kadınlardan Diyarbakır'daki ailelere destekÇanakkaleli kadınlardan Diyarbakır'daki ailelere destek

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