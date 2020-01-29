HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkaleli pazarcı, geliri depremzedelere bağışladı

Çanakkaleli pazarcı, geliri depremzedelere bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 13:59 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde pazarcılık yapan Mehmet-Leyla Kalkan çifti, açtıkları meyve tezgahından tüm gün boyunca elde edecekleri geliri Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere bağışlayacaklarını duyurdu.Elazığ ve Malatya’daki büyük depremin ardından bölgede yaralar sarılmaya başladı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde pazarcılık yapan Mehmet-Leyla Kalkan çifti, açtıkları meyve tezgahından tüm gün boyunca elde edecekleri geliri Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere bağışlayacaklarını duyurdu.
Elazığ ve Malatya’daki büyük depremin ardından bölgede yaralar sarılmaya başladı. Türkiye’nin dört bir yanından yardımların yağdığı depremzedeler için dikkat çeken bir çalışmaya da Çanakkale’nin Biga ilçesinde pazarcılık yapan Mehmet-Leyla Kalkan çifti imza attı. Biga’daki çarşamba pazarında "Bu tezgahın bugünkü geliri depremzedelere bağışlanacaktır" yazılı branda afişiyle tezgah açan ve gün boyunca elde edilecek olan tüm gelirleri deprem bölgesine bağışlayacaklarını duyuran çift, depremzedelere ellerinden geldiği kadar destek olmak istediklerini dile getirdiler.

“Bugün onlara ise yarın bize olabilir”
Eşiyle birlikte pazarcılık yapan Leyla Kalkan, vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise şifa dileyerek başladığı konuşmasında, “Öncelikle Malatya’da ve Elazığ’da yaşanan deprem dolayısıyla herkese geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyoruz. Bugün onlara ise yarın bize olabilir. Bu yüzden biz de eşimle bugün elde ettiğimiz gelirin hepsini kardeşlerimize gönderiyoruz. Allah bir daha böyle afetler vermesin" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PDW kan testi nedir, niçin yapılır?PDW kan testi nedir, niçin yapılır?
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıtİmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'ya Aselsan imzası! Üs bölgeleri 'Sarp' ile korunacak

Üs bölgelerinin güvenliği ondan sorulacak

Son dakika! İstanbul'da ünlü mekandaki tecavüz girişimi olayında flaş gelişme

Ünlü mekandaki tecavüz girişimi olayında flaş gelişme

Şişli'de mucize kurtuluş

Şişli'de mucize kurtuluş

İstanbul'da üvey anne dehşeti! Kaynar suyu başından aşağı döktü

Üvey anne dehşeti! Kaynar suyu başından aşağı döktü

Son dakika! Çin'deki Türklerin tahliyesi için çalışma başlatıldı

Çin'deki Türklerle ilgili flaş gelişme!

THY'den Çin uçuşları hakkında flaş açıklama

THY'den Çin uçuşları hakkında flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.