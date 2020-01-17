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  4. Çanakkaleli şehit ailelerinden Demirtaş’ın tiyatro oyununa giden isimlere sert tepki

Çanakkaleli şehit ailelerinden Demirtaş’ın tiyatro oyununa giden isimlere sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 09:30 | Son Güncelleme

Çanakkaleli şehit aileleri, Selahattin Demirtaş’ın hapishanede yazdığı ’Devran’ isimli kitabında yer alan öyküleri geçtiğimiz günlerde sahneleyen Jülide Kural’ın tiyatro oyununa giden isimlere sert tepki gösterdi.Önceki gün oynanan ve eleştirilerin odağında olan tiyatro oyununu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Başak Demirtaş birlikte izlemişlerdi.

Çanakkaleli şehit aileleri, Selahattin Demirtaş’ın hapishanede yazdığı ’Devran’ isimli kitabında yer alan öyküleri geçtiğimiz günlerde sahneleyen Jülide Kural’ın tiyatro oyununa giden isimlere sert tepki gösterdi.
Önceki gün oynanan ve eleştirilerin odağında olan tiyatro oyununu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Başak Demirtaş birlikte izlemişlerdi. Tiyatro oyununu izleyen isimler arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, oyuncu Kadir İnanır ve eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de vardı.

“Cumhuriyet kadını, Atatürkçü, aydın diye tanımlanan kişiler teröristlerle kol kola girip bu oyunu izlemeye gittiler"
Çanakkaleli şehit aileleri, bugün bir araya gelerek tiyatro oyununu izlemeye giden isimleri kınadı. Yaşanan olay ile ilgili bir açıklama yapan ve sözlerine son dönemde şehit düşen askerleri rahmetle anarak başlayan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şube Başkanlığını da yürüten Gülşen Uz, "Terörist Selahattin Demirtaş’ın yazdığı tiyatroyu alkışlayarak Yasin Börü ve 39 kişiyi katleden katillerin ellerindeki kanı temizleyemezsiniz. Adını zikretmekten utandığımız, dilimize dahi yakışmayan ismin figüranı terörist Selahattin Demirtaş; Yasin Börü ve arkadaşlarının, Hendek Operasyonu’ndaki şehit ve gazilerimizin kanları henüz kurumamışken bir tiyatro oyunu yazdı. Cumhuriyet kadını, Atatürkçü, aydın diye tanımlanan kişiler teröristlerle kol kola girip bu oyunu izlemeye gittiler ve oyundan ötürü terörist Selahattin Demirtaş’a gıyaben ödül verdiler. Biz Canan Kaftancıoğlu’nun, Dilek İmamoğlu’nun, Selvi Kılıçdaroğlu’nun, Kadir İnanır’ın, Barış Yarkadaş’ın, hâlâ bu devletten maaş almaya devam eden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın terör sevicileriyle kol kola olmalarına hiç şaşırmadık. Daha önce de bildiğimiz, gördüğümüz fragmanların aynılarını sergilediler. Biz şehit ve gazi yakınları olarak şunu çok net ifade etmek istiyoruz; terörü her kim destekliyorsa, gündeme getiriyor sevimli şirin gösteriyorsa, vatan hainlerinden, teröristlerden, bebek katili Apo’dan bir farkı yoktur. Teröristin tiyatrosunda boy gösterip kasılan, alkış tutan yüzleri hiç şehit cenazesinde, bir şehit evinde şehit yakınlarıyla ya da gazilerle yan yana gördünüz mü" ifadelerini kullandı.

“Hangisi o şehitlerimizin annesini ziyaret etti?”
Bir diğer şehit eşi Ayten Kesikbaş ise yaptığı açıklamada kısa süre önce yeğeninin de teröristler tarafından yaralandığını ve şu an tedavi gördüğünü dile getirerek, “Canan Kaftancıoğlu, Dilek İmamoğlu, Kadir İnanır ve Selvi Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yazmış olduğu tiyatroya gidip alkış tutuyorlar. Eksik yapmışsınız. Helal olsun. Terörist Selahattin Demirtaş’ın bir başka terörist için yazmış olduğu kitaptan esinlenerek tiyatro adıyla oynanan, hesaplı ve planlı olduğu apaçık ortada olan bu orta oyunu ve izleyicileri tarafından ortaya çıkan bu resim gri ya da flu olarak nitelendirilemez. Selahattin Demirtaş’a destek verenlere bir kitap önerimiz var. İsmi Gülay. Gülay, babası PKK’lılar tarafından şehit edilen, ülkesine bağlı Nusaybinli bir Kürt kızı. Eline silah verilip dağa çıkarılanlardan değil. Hayatı tiyatro değil, gerçek. PKK’nın kanla yazdığı bir gerçek. Tiyatroya gidenler bir şehidin evine gitmiş mi? Şehitlerimiz var. Hangisi o şehitlerimizin annesini ziyaret etti? Benim de yeğenim bundan birkaç gün önce teröristler tarafından yaralandı. Şu an GATA’da tedavi görüyor. Biz bu vatan için bedel ödemiş insanlarız. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun, Allah onlardan razı olsun" dedi.

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