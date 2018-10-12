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Çanakkaleliler "Motorcu Dostu Trafik" projesiyle bir araya gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

Aytemiz, "Motorcu Dostu Trafik’" in Türkiye’yi kapsayan gezici etkinliklerine Çanakkale ile devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Aytemiz, trafikte empati yaratma amacıyla başlattığı karşılıklı anlayışa dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Motorcu Dostu Trafik’" in Türkiye’yi kapsayan gezici etkinliklerine Çanakkale ile devam ediyor.

Aytemiz açıklamasına göre, Tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikayelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak. "Asil Özbay’la Yol Deneyimleri” söyleşisi 13 Ekim Cumartesi günü saat 18:30’da Cevatpaşa Mahallesi Tuna Sokak No:11 Merkez, Çanakkale adresinde bulunan Sokak Cafe’de gerçekleşecek.

Akademisyen kimliğinin yanı sıra 16 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri, bu rotalarda dikkat edilmesi gereken yerleri, güvenli sürüşün ve güvenlik donanımlarının önemini, diğer araçların yoldaki motosiklet kullanıcılarına sergiledikleri davranışların hayati önemlerini paylaşıyor. İlk etapta İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun, Trabzon ve Erzincan; ikinci ayağında Van, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve Mersin’de toplam bin 500 motosiklet severle buluşulan etkinliğin bu yılki son etabında ise İzmir, Manisa, Balıkesir, Edirne ve Çanakkale'nin ardından son olarak Silivri'de motosiklet severlerle bir araya gelinecek. 2019 yılında Türkiye’de yeni bir rotada motosiklet severlerle buluşmaya devam edilecek proje ile ilgili detaylı bilgiler www.motorcudostutrafik.com.tr adresinde yer alıyor.

-Trafikte empati

"Motorcu Dostu İstasyon" projesinin bir ileri aşaması olarak, ‘Motorcu Dostu Trafik’ sosyal sorumluluk projesini “trafikte empati hareketi” söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için, planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor.

Proje sponsorları arasında başta Aytemiz olmak üzere Castrol, Unico Sigorta, TMF (Türkiye Motosiklet Federasyonu), Yuasa yer alıyor. Destekleyen kurumlar arasında da MKSF (Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu), MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği), Suzuki ve TMP (Türkiye Motosiklet Platformu) bulunuyor.

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