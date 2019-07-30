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Çanakkalelilerin ‘sardalya’ aşkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

Küçük tekneler için av yasağının 15 Temmuz’da kalması sonrası Çanakkale’deki balık tezgahlarında ürün çeşitliliği artarken, Çanakkaleliler yine en çok sardalyaya rağbet gösterdi.Boğaza kıyısı olan Çanakkale’de en önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, bereketli günler yaşıyor.

Çanakkalelilerin ‘sardalya’ aşkı

Küçük tekneler için av yasağının 15 Temmuz’da kalması sonrası Çanakkale’deki balık tezgahlarında ürün çeşitliliği artarken, Çanakkaleliler yine en çok sardalyaya rağbet gösterdi.
Boğaza kıyısı olan Çanakkale’de en önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, bereketli günler yaşıyor. 15 Temmuz’da küçük tekneler için av yasağının kalkması sonrası şehirdeki balık tezgahlarında ürün bolluğu yaşanıyor. Yasağın kalkması sonrası balık fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanırken, Çanakkale halkı yine en fazla sardalyayı tercih ediyor. Çanakkale Balıkhane’de balık satışlarındaki son durumu değerlendiren esnaflar, sardalyanın Çanakkale halkının vazgeçilmezi olduğunu ve çok sevildiğini dile getirdiler.

“Nasıl Karadeniz’de hamsiyi biliyorlarsa, burada da sardalya”
Şuan Çanakkale halkı tarafından en çok tercih edilen balığın yine sardalya olduğunu vurgulayan Balıkçı Tuncay Dinç, “Sardalya, Çanakkale’nin milli marşıdır. Sardalya dediğiniz zaman Çanakkale gelir akla. Bu, Çanakkale’ye özgü bir balık. Onun için Çanakkalelilerin alakası fazla oluyor. Nasıl Karadeniz’de hamsiyi biliyorlarsa, burada da sardalya. En çok talep sardalyaya şuan. Çanakkale’de sardalyanın zamanı olduğu için, halkın çoğu sardalya tüketmekte. Şuan fiyatı 20 liraya düştü. 35-40 lira olan sardalya şuan 20-25 liraya düştü. 25 lira olanlar Saroz balığı ve iri. 20 lira olanlar da taze ve güzel. Sadece ufak olduğu için 20 lira. Fiyat farkı budur ama tazedir ve lezzet aynıdır” şeklinde konuştu.

Çanakkalelilerin ‘sardalya’ aşkı

Çanakkalelilerin ‘sardalya’ aşkı

Çanakkalelilerin ‘sardalya’ aşkı

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