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Çanakkale’nin 37 senelik emektar balıkçısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 10:54 | Son Güncelleme

Doğma büyüme Çanakkaleli olan ve 1982 yılında başladığı balıkçılığı 37 yıldır sürdüren Tuncay Dinç, sağlığı el verdiği müddetçe mesleğine devam etmek istediğini ifade etti.25 yaşında başladığı balıkçılığa 37 yıldır devam eden Tuncay Dinç, Çanakkaleliler tarafından çok seviliyor.

Çanakkale’nin 37 senelik emektar balıkçısı

Doğma büyüme Çanakkaleli olan ve 1982 yılında başladığı balıkçılığı 37 yıldır sürdüren Tuncay Dinç, sağlığı el verdiği müddetçe mesleğine devam etmek istediğini ifade etti.
25 yaşında başladığı balıkçılığa 37 yıldır devam eden Tuncay Dinç, Çanakkaleliler tarafından çok seviliyor. Bazı müşterilerin balıkları sadece kendisinden aldığını vurgulayan emektar balıkçı, sağlığı el verdiği sürece mesleğine devam etmek istediğini dile getirdi. Severek yaptığı mesleğinde 40 yıla merdiven dayayan 62 yaşındaki tecrübeli balıkçı, her iş dalında olduğu gibi balıkçılığa da sıfırdan başlamanın kolay olmadığını ifade etti.

“Sağlığım müsaade ettikçe çalışacağım”
37 yıldır balıkçı olarak memleketine hizmet eden Tuncay Dinç, “1982’den beri bu işi yapıyorum. Bu işle meşgulüz. Bu sektöre alışan bırakamıyor. Güzel bir meslek. Severek yaptığım bir meslek. Hep Çanakkale’de çalıştım. Doğma büyüme buralıyım. Buraya benim için de gelenler var. Yüzde 20 diyebiliriz. Devamlı taze balık sattığımız için de müşterilerimiz geliyor. Telefonla bile balıkları görmeden ayırtıyorlar. Neden? Güvendikleri için. Taze balık sattığımız için. Bu iş bize kolay geliyor ama başkasına kolay gelebilir soğukta. Alışkın olduğumuz için bize kolay geliyor. Mesela bu işe sıfırdan başlamak tabii zordur. Alışana kadar zordur. Balığı tanımak, balığı temizlemek zordur. Alışana kadar ben de biraz zorluk çektim. Sağlığım müsaade ettikçe çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Çanakkale’nin 37 senelik emektar balıkçısı

Çanakkale’nin 37 senelik emektar balıkçısı

Çanakkale’nin 37 senelik emektar balıkçısı

Çanakkale’nin 37 senelik emektar balıkçısı

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