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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 21:44 | Son Güncelleme

IHAAW213522-GEN/20-02-2019 - Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.02.2019 21:35:22 TSI NNNN

IHAAW213522-GEN/20-02-2019

- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

20.02.2019 21:35:22 TSI
NNNN

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