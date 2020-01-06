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  4. Çanakkale’nin bazı ilçeleri beyaza büründü

Çanakkale’nin bazı ilçeleri beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 15:40 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin bazı ilçelerinde dün geceden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası Çanakkale-Çan yolu beyaza büründü.Çanakkale merkezde poyraz fırtınası etkili olurken, bazı ilçelerde ise yoğun kar yağışı görülüyor.

Çanakkale’nin bazı ilçelerinde dün geceden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası Çanakkale-Çan yolu beyaza büründü.
Çanakkale merkezde poyraz fırtınası etkili olurken, bazı ilçelerde ise yoğun kar yağışı görülüyor. Bugün öğle saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı sonrası bölgede araçlar asgari hızla ve tedbirli şekilde yol almaya çalışıyorlar. Kumarlar sapağında yoğun kar yağışı sürerken, Yenice-Kalkım yolunda ise jandarma zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

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