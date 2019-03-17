Çanakkale’nin çocuk şehitleri bu tespihte hikayeleşti

Tokat’tan Çanakkale’ye cepheye giden Onbeşliler, 48 yaşındaki tespih ustası Şahin Alağaş’ın ürettiği özel tespih ile hikayeleşti.

Tokat’ta yaşayan evli ve 3 çocuk babası 48 yaşındaki Şahin Alağaş, çocukluğundan beri tutkunu olduğu tespihlerin üretimini de yapmaya başladı. Çanakkale Savaşı’na giden ve çoğu geri dönemeyen 15 yaşındaki kahramanlardan dolayı ‘Onbeşliler Diyarı’ olarak da anılan Tokat’ı ürettiği tespihle ölümsüzleştirmeye çalışan Alağaş, zeytin ağaçları arasında geçen savaşı Zileli Kınalı Ali’den 15’li Mehmetçiklerin ardından dökülen gözyaşlarına kadar betimlemeye çalıştı. Büyük ilgi gören tespihleri kent dışında yaşayan Tokatlılara ve Çanakkale’ye de göndermeye başlayan Alağaş, tespihin manevi açıdan bu kadar önemli görülmeye başlamasının kendisi için çok büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Çanakkale’ye annesi tarafından başına kına yakılarak gönderilen Zileli Kına Ali’den esinlenerek kınayla renklendirdiği tespihte kullandığı zeytin çekirdeklerini de Çanakkale başta olmak üzere Ege Bölgesi’nden getirdiğini söyleyen Şahin Alağaş, “Tespih merakım ilkokulda başladı. İlkokula giderken dahi tespih kullanıyordum. Çok hoşuma gidiyordu tespih kullanmak. Hemen hemen de tespihi elimden hiç bırakmazdım. O hevesim o dönemde başladı ve bu zamana kadar da geldi. Bugünlere de taşıdık. Hep kafamda şu vardı. Yani öyle bir tespih yapayım ki Tokat’ı anlatayım. Onbeşliler vardı aklımda, Onbeşlileri anlatayım. Bunu düşünerek, bu fikirleri de birleştirerek bir ürün ortaya çıkarttım” şeklinde konuştu.