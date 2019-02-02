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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çaydan araçla karşıya geçmek isteyen 3 kişi sürüklenerek kayboldu. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç ekipleri ise arama çalışmalarına başladı.

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 23:15 | Son Güncelleme

IHAAW230903-ASA/02-02-2019 - Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çaydan araçla karşıya geçmek isteyen 3 kişi sürüklenerek kayboldu. 02.02.2019 23:09:03 TSI NNNN

IHAAW230903-ASA/02-02-2019

- Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çaydan araçla karşıya geçmek isteyen 3 kişi sürüklenerek kayboldu. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç ekipleri ise arama çalışmalarına başladı.

02.02.2019 23:09:03 TSI
NNNN

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