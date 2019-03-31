Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Münir Mustafa Özacar kazandı.

\u00c7anakkale'nin Gelibolu il\u00e7esinde belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 CHP aday\u0131 M\u00fcnir Mustafa \u00d6zacar kazand\u0131.\nKesin olmayan sonu\u00e7lara g\u00f6re, M\u00fcnir Mustafa \u00d6zacar 8 bin 822, AK Parti aday\u0131 B\u00fclent \u00c7etin 7 bin 71, MHP aday\u0131 Mehmet Elig\u00fcl bin 124 oy ald\u0131.PARTNER"2030'dan geldim" demi\u015fti, yine tarih verdi!Mardin'de HDP'li Ahmet T\u00fcrk ba\u015fkan se\u00e7ildiBitlis'te AK Parti'liler kutlama yapt\u0131
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