Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Münir Mustafa Özacar kazandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Münir Mustafa Özacar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Münir Mustafa Özacar 8 bin 822, AK Parti adayı Bülent Çetin 7 bin 71, MHP adayı Mehmet Eligül bin 124 oy aldı.

